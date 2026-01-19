ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１９日、高市早苗首相がこの日、衆院解散を表明する予定であることを報じた。総合司会を務める安住紳一郎アナは、このニュースを報じる際に「今日、高市総理が何を発言するのか、どんな話をするのか大変注目を浴びている中ですけれども、どうやら選挙になるのは間違いないということで」と切り出し、投開票日が「２月８日じゃないかと言われていますけれども」と