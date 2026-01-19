デイトナ・インターナショナルが運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」から、2010年公開の『アイアンマン２』の名シーンを再現したファッションアイテムが登場。ロサンゼルス名物のドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」をモチーフにしたTシャツ3型・スウェット2型がラインナップされます！ FREAK’S STORE(フリークス ストア)」MARVEL『アイアンマン２』ファッションアイテム 発