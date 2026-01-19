NGT48で研究生から正規メンバーに昇格した4期生磯崎菜々（19）が、今後の抱負を語った。磯崎は10日に開催された「NGT48劇場10周年記念公演」（新潟市・NGT48劇場）で、同期の木本杏菜（18）、佐藤広花（19）とともに昇格が発表された。◇◇◇「ファンのみなさんにうれしい報告ができてありがたかった」。磯崎は昇格時の心境を話した。同時に「先輩方が築いてくださった伝統を受け継ぎながら、NGT48を引っ張っていけ