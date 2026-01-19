はごろもフーズは、フジッコとコラボレーションしたオリジナルの惣菜商品を1月13日から、滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重のファミリーマート約2600店（一部店舗を除く）で発売している。はごろもフーズの「シーチキンマイルド」と、フジッコの「ふじっ子 塩こんぶ」「昆布佃煮」を使用し、だしの旨みが広がる弁当・パスタ・ちょいデリを開発した。オリジナルのコラボ商品は「シーチキンとこんぶのおだしごはん」