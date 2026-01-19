J-オイルミルズは家庭用食用油の新製品を2月20日から全国で順次発売する。JOYL「AJINOMOTOオリーブオイル」シリーズでは新製品の「AJINOMOTOオリーブオイルPURE LIGHT」（600gUDエコペット／720gUDエコペット）を発売する。「AJINOMOTOオリーブオイルPURE LIGHT」は、辛味・苦味がなく、クセがない100％オリーブオイルで、素材本来の風味を引き立てる味わいが特徴。鮮度にこだわり、独自の製法と徹底した品質管理のもとで製