国分グループ本社は輸入リキュール「コカレロ」の20㎖小容量ボトルを発売した。クラシコ、ヴィーダ、ピカンテの3種類。参考売価は各250円（税別）。「コカレロ」は、アイルランドのイントレピッド・スピリッツ社が展開。アンデス山脈で伝統的なコカの葉の生産を担う人々を「コカレロス」と呼ぶことに由来しており、南米のフレーバーと文化にインスパイアされたリキュール。「コカレロ クラシコ」はアマゾンガラナ、ジ