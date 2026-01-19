タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。ロケ先で購入した品を使った夕食を公開した。この日、北斗はランチに「ガーリックトーストを焼いてアボカドを乗せてトリュフオイルと粉チーズをかけて食べた」と報告。「これが我ながら美味しくて今後もハマりそうです」と絶賛し、料理の写真を公開した。続けて、夕食については「先日、ロケ先で買った」というブロッコリーを紹介し「物凄く大きくてお買い得でした」とコメント。そ