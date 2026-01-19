矢野経済研究所は、国内文具・事務用品市場を調査し、商品別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年度の国内文具・事務用品市場規模は、オフィス需要の停滞などを背景にマイナス成長が続き、前年度比0.9％減の3885億2000万円に達した。2024年度の国内文具・事務用品市場規模は、メーカー出荷金額ベースで前年度比0.9％減の3885億2000万円となった。当該市場は、コロナ禍の影響を受けた2020年度以降、市場