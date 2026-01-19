ABCマートは、adidasのランニングカテゴリーを代表する最新モデル「ADIZERO EVO SL WOVEN（アディゼロ エヴォ エスエル ウーブン）」のABCマート限定カラーを、1月16日から全国のABC−MART GRAND STAGE店舗および公式オンラインストアで発売した。「ADIZERO EVO SL WOVEN」は、昨年11月25日に発表されたadidasの最新ランニングシューズ。軽さと高反発な履き心地が人気の「ADIZERO EVO SL」に、必要な部分に補強を施して足のブレを