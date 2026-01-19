和菓子製造販売を行うたねやは1月中旬から節分のお菓子を販売する。厄を除け 福を招く 季節の節目「節分」。厄除けの力があるとされる小豆を使ったお菓子と節分ならではの意匠もあわせて楽しんでほしい考え。「たねや厄除まんじゅう」「たねや厄除まんじゅう」は、小豆を生地に練りこみ、粒餡を包んだ素朴なお饅頭。天面には「除厄招福」の文字をあしらっている。「富久豆（ふくまめ）」「富久豆（ふくまめ）」は、一つひとつ手づ