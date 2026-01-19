イトーヨーカ堂は、自社セントラルキッチンでの「たこぺったん」製造を新たに開始し、1月14日から京急沿線のイトーヨーカドーおよびヨークフーズ、ヨークマートの計28店舗で「たこぺったん」を期間限定で販売している。また、京急ロイヤルフーズ(東京都大田区･小島賢二社長)への供給を開始し、京急線駅ナカ店舗「えきめんや」「麺丼屋」など12店舗で「たこぺったんそば(うどん)」(税込 680円)を数量限定販売する。【画像を見る】「