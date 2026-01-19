キム・ハソン（30）が指を手術した。WBC韓国代表にとって大きな痛手となる。【写真】大谷がいない韓国が日本に勝っている点とはMLBアトランタ・ブレーブスは1月19日（日本時間）、キム・ハソンが右手中指の腱断裂の修復手術を受け、回復に4〜5カ月を要すると発表。これにより、3月に行われるWBC出場も事実上難しくなった。来季よりサンディエゴ・パドレスでプレーするソン・ソンムンも、わき腹（内腹斜筋）の負傷で全治4週間と報じ