東京都台東区の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁蔵前署が、建造物損壊の疑いで歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（３０）を現行犯逮捕していたことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。鶴松容疑者は当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と否認している。逮捕容疑は１８日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。鶴松容疑者は東京・浅草公会堂で「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）