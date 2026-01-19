ソフトバンク・笹川吉康外野手が１９日、大分県佐伯市で柳田らによる合同自主トレに２年連続で参加し、１年間の１軍帯同を誓った。「ギータ２世」と呼ばれる２３歳のロマン砲は、横浜商から２０２０年ドラフト２位で入団し、今年が６年目。２５年シーズンは自己最多の２６試合に出場し、打率２割１分３厘、１本塁打、８打点だった。「最年長の柳田さんがウエートとか練習量とか、その年齢でやるのがすごいと思いますし、それに