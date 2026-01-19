パキスタン南部のショッピングセンターで大規模な火災が発生し、これまでに少なくとも11人が死亡し、60人以上が行方不明となっています。地元メディアなどによりますと、パキスタン南部のカラチのショッピングセンターで17日、大規模な火災が発生しました。消防による消火活動が行われましたが、建物が全焼し、消防士を含む少なくとも11人が死亡、およそ20人がけがをしたということです。また、60人以上の行方が分かっていません。