静岡県警静岡南署は１８日、静岡市駿河区、無職の男（６２）を死体遺棄容疑で逮捕した。発表によると、男は昨年１２月下旬頃から今月１８日までの間、同居するは母親（８７）の遺体を自宅に放置して遺棄した疑い。容疑を認めているという。同署によると、男は母親と２人暮らし。訪れた親族が、布団の上に横たわる遺体を見つけ、発覚した。同署が死因や詳しい経緯などを調べている。