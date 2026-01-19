私はイズミ。夫のリョウと子どもたち3人がいます。私たち家族は義実家で二世帯同居中です。しかしリョウの妹・マリカさんが結婚してから、頻繁に義両親を訪ねてくるようになりました。そのたび気を遣い、子どもたちにも「お客さんが来ているから静かにね」と言い含めないといけません。私たちが耐えつづけて2年近く。リョウは義両親に対し、マリカさんにガツンと言えないなら自分たちが出ていくと言い放ちました。そのときマリカさ