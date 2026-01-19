＜ソニー・オープン・イン・ハワイ最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞昨年、下部のコーン・フェリーツアーでプレーし、米ツアー昇格を果たした平田憲聖。ツアー本格デビュー戦はトータル7アンダー・24位タイだった。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？最終日は風が比較的穏やかだったことから、伸ばし合いを想定してスタート。2番ホールでのバーディ先行で流れに乗りかけたものの