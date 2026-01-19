俳優の坂東龍汰（28）が18日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。占い師に、自身の寿命と婚期を質問した。この日は女優の松雪泰子と共に登場。ホロスコープを得意とする占い師・彌彌告氏の占いを受けた。板東は占われたかったこととして、自身の寿命と婚期を質問。寿命については「一番気をつけて欲しいのは75歳です。100歳いきそう」と占われた。また、婚期については「32歳」と