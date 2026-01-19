弁護士の八代英輝氏が１９日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、衆院選が行われた場合の選挙の争点になる消費税について、与党サイドが以前、レジの改修に時間がかかるという理由から消極的な態度を示していたことに言及した。与党は衆院選が行われた場合の公約として、時限的に食料品の消費税を０％にする案を盛り込んでいる…という報道があったことを受け、八代弁護士は「僕の個人的な意見なんですけど」と切り出した。そして「