【namco大阪日本橋店：アーケードゲーム「THE IDOLM@STER」】 1月21日 機器取り下げ namco大阪日本橋店は、同店舗にて設置されているアーケードゲーム「THE IDOLM@STER」について、1月21日を以って機器を取り下げることを発表した。 アーケードゲーム「THE IDOLM@STER」は、2005年7月に稼働開始となった『アイドルマスター』シ