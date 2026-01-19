タリーズコーヒージャパンは1月23日、「タリーズコーヒー ロースター相模大野中央公園店」を相模大野中央公園内(神奈川県相模原市)にオープンする。タリーズコーヒー ロースター相模大野中央公園店同社では、世界各国のコーヒー産地で作り上げたコーヒー豆の個性を最大限に引き出すべく、2001年に国内での焙煎をスタートして以来、国内焙煎にこだわってきた。新店舗は、小田急線相模大野駅のほど近くにある相模大野中央公園内に誕