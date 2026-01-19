【九州地方 雪の予報】今後の情報に注意 ２０日（火）は二十四節気の『大寒』です。暦に合わせるように全国的に「寒波」が始まります。寒いだけでなく雪が予想され、九州で「雪の予報」が発表されたのは『福岡・佐賀・長崎・熊本』ですが、２２日（木）～２４日（土）が「雨の予報」の鹿児島も「くもり一時 雨か雪」という内容になっています。 、、 各県５地点ずつを画像で掲載しています。雪シミュレーション２０