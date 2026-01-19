メ～テレ（名古屋テレビ） 連日、合同自主トレに励むドラゴンズのルーキーたち、本格的なプロ生活へ視界良好です。 17日、新人選手たちが受けたのは、静止視力や動体視力などを測定する視覚能力検査。 「目と歯ならびには自信がある」と語るドラフト1位の中西聖輝投手は、すべての項目で満遍なく良い数値を記録。 「検査でしか分からないようなところが、何カ所か出てきたので、その辺もこれからの生活