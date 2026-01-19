秋田朝日放送 １９日、秋田市の伝統行事「三吉梵天祭」を子どもたちが体験し、今年１年の健康と安全を願って梵天を奉納しました。 秋田市の外旭川わんわんこども園の年長の園児３８人が太平山三吉神社を訪れました。子どもたちはおよそ２ｍの梵天を先頭にそれぞれが保護者と一緒に作ったミニ梵天を持って「ジョヤサ！」の掛け声と共に行進し奉納しました。子どもたちはこの春始まる小学校生活でも元気に安全に過ごせるよう