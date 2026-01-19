秋田朝日放送 横手市の３０代の男性が、出会い系アプリで知り合い親近感を抱いた相手から投資に誘われ、およそ５７０万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと、横手市の３０代の男性は去年１１月、出会い系アプリで女性を名乗る相手と知り合い、その後相手から「自分の叔母が投資で利益を得ている」などと投資に誘われました。 男性が相手の指示通りにアプリをダウンロードし暗号資産を運用した