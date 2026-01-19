名取裕子と友近が１９日、都内で「２時間サスペンスＴＨＥＭＯＶＩＥ」シリーズの第１弾「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」（白川士監督、２月６日公開）の完成披露試写会で舞台あいさつした。昭和から平成にかけて民放各局で放送されて人気を呼んだ“２時間サスペンス”。懐かしのテイストと新作をミックスさせた劇場版。２人はダブル主演で、名取はテレビショッピングで歴代最高売り上げを誇るレジ