社会人野球の名門・ENEOSに所属する阿部雄大投手（25）が、台湾プロ野球（CPBL）の富邦ガーディアンズに移籍することが19日、分かった。現地メディアが報じた。阿部は酒田南（山形）出身で、金足農・吉田輝星（現オリックス）や大阪桐蔭・根尾昂（現中日）らと同世代。最速150キロを誇る左腕には昨秋のドラフトで指名される可能性があったが、手を挙げる球団はなかった。今回の移籍は将来のNPB入りを目指したものとみられ、E