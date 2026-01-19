アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」における最初の有人ミッション「Artemis II（アルテミスII）」。このミッションでは、NASA（アメリカ航空宇宙局）の大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」で打ち上げられた新型有人宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」が、4名の宇宙飛行士を乗せて月周辺を飛行します。NASAがアルテミスIIミッションのロケット「SLS」を射点へ移動1月末に打ち上げ