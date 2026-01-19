自民党群馬県連は19日までに、次期衆院選比例北関東ブロックに尾身朝子元総務副大臣（64）を公認するよう党本部へ申請すると決めた。決定は18日。尾身氏は旧安倍派に所属。党派閥裏金事件に関係したとして、2024年前回選で比例代表からの立候補を辞退した。尾身氏は政治資金収支報告書への不記載があり、戒告処分を受けた。