いい加減な旦那さんに手を焼く人も多いと思います。新婚の頃は「仕方ないなぁ」と思えていたことでも、子どもが産まれてからもだらしないままだと、父親の自覚があるのか、不信感を抱きますよね。今回は、息子との約束をすっぽかしてゴルフに行った夫に妻がキレた話をご紹介いたします。子どもとの約束よりもゴルフ「珍しく夫が『今度の休みに動物園に行こうか』と誘ってきました。息子はものすごく楽しみにしていたのですが……。