中国政府は去年末の総人口を発表しました。特に出生数は過去最低の数字となり、少子化が加速しています。中国国家統計局によりますと、去年末時点の中国の総人口は14億489万人で、前の年から339万人減り、4年連続の減少となりました。また、去年の出生数は792万人で、前年より162万人減少し、1949年の建国以来、最も少ない数字となりました。産む子どもの数を制限する「一人っ子政策」の廃止から今年で10年が経過しましたが依然と