食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年1月19日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。お弁当のおかずをお得にゲット筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。お弁当のおかずに便利な冷凍食品もありますよ。以下は一例です。表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格で