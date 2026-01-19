ＤＡＩＷＡＣＹＣＬＥが大幅反落している。前週末１６日の取引終了後に発表した２５年１２月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比０．３％減と２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。土日曜日が１日少なかった影響が大きく、この影響を勘案すると同２．４％増になると推察されるという。なお、全店売上高は同１３．３％増だった。 出所：MINKABU PRESS