マルシェは反発。居酒屋「酔虎伝」や「八剣伝」を展開する同社が前週末１６日の取引終了後に発表した２５年１２月度の月次料飲売上高で、既存店売上高が前年同月比２．７％増と３カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。なお、全店売上高は同９．５％増だった。 出所：MINKABU PRESS