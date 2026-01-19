TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±µ³»Î¤ÏÈÚÂ²¤Î²Ç¡Ù¤Î¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢OP¥Æー¥Þ¤¬Á°ÅçËãÍ³¤Î¡ÖBEAUTIFUL¡×¡¢ED¥Æー¥Þ¤¬sajou no hana¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ù¥­¥³¥È¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡ÙÆÈ¼«¤Î±é½Ð¡È¥ª¥Ã¥É¥â¥Î¥íー¥°¡É¤òÉ³²ò¤¯¥é¥Î¥Ù¸¶ºî¤ÎÆÃ°ÛÅÀ ¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥³¥È¥Ð¥Î¥ê¥¢¥­¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ËÜºî¡£Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿¡ÈÉ±µ³»Î¡É¥»¥é¥Õ¥£&#1