午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５７５、値下がり銘柄数は９７２、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に食料、小売、水産・農林、電気・ガスなど。値下がりで目立つのはゴム製品、輸送用機器、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS