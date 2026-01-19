現地１月18日に開催されたブンデスリーガ第18節で、鈴木唯人が所属するフライブルクが敵地でアウクスブルクと敵地で対戦。２−２で引き分けた。この一戦に鈴木は２点ビハインドの56分からピッチに立つ。すると途中出場からわずか３分後、右CKのこぼれ球にファーサイドで反応。高く浮いたボールをダイレクトボレーでゴール右上に叩き込んでみせた。 チームに勢いをもたらしたこの一発に、ドイツ大手紙『BILD』は、「スズ