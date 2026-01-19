19日13時現在の日経平均株価は前週末比479.83円（-0.89％）安の5万3456.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は575、値下がりは972、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は141.72円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が64.98円、ＴＤＫ が34.85円、豊田通商 が27.78円、ＳＢＧ が26.47円と続いている。 プラス寄与度トップはイオン