DASH海岸脂がのりまくる巨大高級魚ドラゴンを追って冬の東京湾へ！DASH魂をかけた負けられない戦いに、謎多き生態を解明し修業を積み重ねた成果は現れるのか！？横浜DASH海岸では夏から始めた大実験・海の結晶づくり！海の仲間・ガッキーの力と男たちの汗と苦悩の3か月の結末は！？福島の新男米とのコラボレーション飯で奇跡の味が！