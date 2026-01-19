タレントの上沼恵美子（70）が19日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自身の芸歴を振り返った。お笑いの審査の話題になり、上沼は「一番簡単なのはね、審査員で。満点を付けること」とキッパリ。「最低95点で、あとはもうそれ以上で付けていくのが一番嫌われへん」と話した。しかしそうすることで「オモロない」「媚びてる」との批判が寄せられるといい、一般客からも「あの人高得点を付けときゃえ