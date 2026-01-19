森永乳業は、機能性表示食品のドリンク『森永ラクトフェリン200 ドリンクタイプ』を昨年10月に発売した。寒暖差が大きく乾燥が気になり始める時期と重なり、発売17日目で出荷本数50万本を突破。さらに秋冬の体調管理需要が本格化した11月に入って勢いを増し、発売から約1カ月半で出荷本数100万本を超えたという。【特集】管理栄養士解説鼻水・咳・発熱…ツライ症状別おすすめ食品＆メニュー一覧同社は1960年代初頭から60年以