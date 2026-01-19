阪神・岩崎優投手（34）は今年も地元・静岡で始動し自主トレ行っている。「この1月に懸けてくれる人たちがいる」プロ入り以来、年明けは地元で動き出し約1カ月、草薙球場を拠点に自主トレを行ってきた。年を経るごとに弟子入りする後輩は増え今年も同僚の高橋、桐敷、及川ら最大7人の大所帯。同時に地元の仲間や母校・清水東高の関係者ら練習のサポートの輪も広がってきた。全身にぬくもりを感じながら毎日動けるのは温暖な