日本郵便は19日、「2026（令和8）年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀郵便切手」の抽せんを行い、当せん番号を決定した。【写真】2026年「お年玉付き年賀はがき」抽選の様子当せん番号は、以下のとおり。賞品の引換期間は、2026年1月20日から同年7月21日までの郵便局窓口営業時間内。1等（6けた）455756100万本に1本（789本）賞品：現金30万円または選べる電子マネーギフト「EJOICA（イージョイカ）セレクトギフト」31