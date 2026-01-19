東京都江東区の亀戸天神社で今月２４、２５日に行われる「鷽替（うそかえ）神事」を前に、木彫りの「鷽」作りが進んでいる。鷽は小型の鳥。神事は、参拝客が前年の鷽の置物を奉納して新しいものを求めることで、「悪（あ）しきを『嘘（うそ）』にして、吉に取り（鳥）替える」として吉運を招くとされる。１３日には、神職らがヒノキで作った置物に一つ一つ絵付けする作業を行った。大小合わせて１１種類、計約３万体を用意す