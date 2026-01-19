18日未明、歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者が東京・台東区の飲食店のドアを壊したとして、警視庁に現行犯逮捕されていたことがわかりました。当時、酒に酔っていたということです。捜査関係者によりますと、歌舞伎役者の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（30）は、18日未明、東京・台東区にある飲食店の出入り口のドアを蹴り、壊した疑いがもたれています。飲食店の従業員から、「店で暴れている人がいる」などと110通報があり、駆け