Image: Kyle Barr / Gizmodo US ラスベガスで開催されたCES 2026で、ゲーム周辺機器メーカーのGameSirがちょっと変わったレーシングゲーム用コントローラーを披露しました。その名も「GameSir Swift Drive」。画像でわかるように、コントローラーのど真ん中にステアリングホイール（つまりハンドル）を組み込むという大胆なアイデアで、見た目だけでなく感触も意外としっかりしているんです