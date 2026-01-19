ハリウッドに本格復帰し、約３０年ぶりに監督を務めた映画「モディリアーニ！」も先週末封切られたジョニー・デップ（６２）が大忙しだ。この夏はロックアーティストとして、伝説的ミュージシャン、アリス・クーパー（７７）やエアロスミスのギタリスト、ジョー・ペリー（７５）らと共に欧州ツアーを決行することが１９日発表された。英音楽サイト「ラウダ―サウンド」によると、デップ、クーパー、ペリーの３人で構成するスー