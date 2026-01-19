高市首相が仕掛ける解散総選挙について、2026年1月18日の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）は自民党と日本維新の会の連立政権の是非、立憲民主党と公明党がつくる「中道改革連合」の政策について論じた。アクセルふかしたい有権者は自民・維新、懸念を感じている人は立憲、公明へ「中道改革連合」の結成について、レギュラーコメンテーターの橋下徹さんは、「政治家は選挙になって自分が当選か落選かギリギリになっ