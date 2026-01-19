食品ロスの削減を推進するとともに福祉施設などへ食料を寄付する「フードドライブ」という活動が19日、山形県庁で行われています。フードドライブは、食品ロス削減のため、家庭で余っている食品などを持ち寄り、必要としている人に寄付する活動です。山形県庁1階のロビーでは、県の職員が来庁者などからの食品を受け付けています。山形県では、2021年度から年に2回のペースで活動を行っていて、今回が10回